Barista ucciso a coltellate davanti al suo locale nel Bresciano | le immagini dell'omicidio
Un tragico episodio si è verificato a Ponte Zanano, in provincia di Brescia, dove il barista 55enne Andrei Zakabluk è stato ucciso a coltellate davanti al locale Bellavista. L'evento ha suscitato grande sgomento nella comunità e sta portando alle indagini da parte delle forze dell'ordine per chiarire le dinamiche dell'aggressione.
Il 55enne Andrei Zakabluk è stato accoltellato a morte fuori dal bar Bellavista di Ponte Zanano(Brescia) dove lavorava. Ecco le immagini delle telecamere che hanno ripreso l'aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gli ultimi istanti di vita di Andrei Zakabluk, il barista ucciso a coltellate davanti al suo locale – Il video
Leggi anche: Sarezzo, barista ucciso a coltellate fuori dal locale. Arrestato un 32enne
Brescia, barista ucciso a coltellate - Ore 14 - 16122025
Sarezzo, barista 55enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo di 32 anni - Barista ucciso a Sarezzo: l’aggressione è avvenuta davanti al locale in cui lavorava, e il presunto responsabile, un 32enne moldavo, è stato fermato dai carabinieri. notizie.it
Gli ultimi istanti di vita di Andrei Zakabluk, il barista ucciso a coltellate davanti al suo locale – Il video - Il 32enne Artenie Pirau era seduto a un tavolino all’esterno del locale, con in mano sigaretta e cellulare. open.online
Notizie in Pillole. Barista ucciso a coltellate È stato ripreso in un video l’omicidio del barista Andrei Zakabluk, accoltellato a morte a Sarezzo, nel Bresciano, da un uomo che dopo l’aggressione ha tentato di incendiare il locale. #giornaletablo - facebook.com facebook
Barista ucciso a coltellate nel bresciano, arrestato 32enne x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.