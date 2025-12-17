Barista ucciso a coltellate davanti al suo locale nel Bresciano | le immagini dell'omicidio

Un tragico episodio si è verificato a Ponte Zanano, in provincia di Brescia, dove il barista 55enne Andrei Zakabluk è stato ucciso a coltellate davanti al locale Bellavista. L'evento ha suscitato grande sgomento nella comunità e sta portando alle indagini da parte delle forze dell'ordine per chiarire le dinamiche dell'aggressione.

Gli ultimi istanti di vita di Andrei Zakabluk, il barista ucciso a coltellate davanti al suo locale – Il video - Il 32enne Artenie Pirau era seduto a un tavolino all’esterno del locale, con in mano sigaretta e cellulare. open.online

Notizie in Pillole. Barista ucciso a coltellate È stato ripreso in un video l’omicidio del barista Andrei Zakabluk, accoltellato a morte a Sarezzo, nel Bresciano, da un uomo che dopo l’aggressione ha tentato di incendiare il locale. #giornaletablo - facebook.com facebook

Barista ucciso a coltellate nel bresciano, arrestato 32enne x.com

