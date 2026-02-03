Ucciso a coltellate nel suo negozio | muore salumiere fermato un 35enne

Una tragedia si è consumata ieri sera a Sarno, nella zona di Cappella Vecchia. Gaetano Russo, 61 anni, noto e rispettato commerciante, è stato ucciso a coltellate nel suo negozio di salumeria. La polizia ha fermato un uomo di 35 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio. La scena del crimine si è riempita di gente sorpresa e sconvolta. La comunità si chiede cosa abbia spinto l’assalitore a compiere un gesto così violento.

La tragedia nella serata di ieri, nella zona di Cappella Vecchia a Sarno. I carabinieri non escludono alcuna pista Tragedia, nella tarda serata di ieri, nella zona di Cappella Vecchia a Sarno, dove Gaetano Russo, 61 anni, commerciante molto conosciuto e stimato in città, è stato ucciso a coltellate all'interno della sua salumeria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli investigatori, l'aggressione sarebbe avvenuta nel corso di un tentativo di rapina, al quale avrebbe reagito per poi essere colpito più volte con un'arma da taglio. Al momento, però, non vengono escluse anche altre piste.

