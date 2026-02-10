Don Luigi Merola, parroco noto per il suo impegno contro la camorra, si rivolge a Giuseppe Musella, il ragazzo che ha ucciso la sorella Ylenia durante una lite in casa. Merola gli dice di poter cambiare vita e di stare lontano dalla cannabis. La vicenda ha scosso il quartiere Conocal, dove tutti conoscono Giuseppe e la sua famiglia.

Don Luigi Merola, noto parroco anticamorra di Napoli, conosceva Giuseppe Musella, il ragazzo del rione Conocal che ha ucciso la sorella, Ylenia, al culmine di una lite domestica. "Giuseppe è stato per anni nella mia Fondazione, ci vedevamo ancora cercava di restare lontano da certi ambienti, si stava inserendo nel mondo del lavoro", ha raccontato il prelato agli organi di stampa dopo il delitto. Intervistato a Campania Oggi, don Luigi ha rivolto anche un appello al ragazzo, attualmente detenuto con l'accusa di omicidio doloso. "C'è sempre possibilità di cambiare, di avere una chance, una possibilità - ha dichiarato -. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Uccide la sorella, don Luigi Merola a Giuseppe: “Puoi cambiare. Stai lontano dalla cannabis”

