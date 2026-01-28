Arriva in città l' App itTaxi Prenotare una corsa sarà sempre più semplice

Arriva ad Ancona l’app itTaxi, che permette di prenotare un taxi in modo più semplice e veloce. Basta aprire l’app, inserire la destinazione e aspettare che arrivi il taxi. Nessun bisogno di chiamare diversi numeri, tutto si fa con pochi clic. La novità mira a rendere più comodo il servizio per i cittadini e i turisti.

Il primo network utile sia ai clienti che ai tassisti sbarca anche ad Ancona. L'intero progetto è stato presentato anche al sindaco Daniele Silvetti ANCONA – Ad Ancona sbarca itTaxi, la prima App che permette di poter prenotare una corsa attraverso una piattaforma unica, senza passare per tre distinti numeri di telefono. Il servizio è attivo da ieri, martedì 27 gennaio, anche se per il numero di telefono unico occorrerà attendere ancora un po’ per via dei naturali tempi tecnici dovuto all’autorizzazione ministeriale richiesta. Ma come funziona di preciso questa nuovo servizio presentato, sempre ieri, anche al sindaco di Ancona Daniele Silvetti? Quando uno chiamerà per richiedere un taxi, il cosiddetto network entrerà in funzione.🔗 Leggi su Anconatoday.it Approfondimenti su itTaxi Ancona A Cascina arriva l’Ecomobile per una raccolta differenziata più semplice Guida semplice e ufficiale per prenotare o disdire visite ambulatoriali all’Azienda Moscati Questa guida ufficiale fornisce istruzioni chiare e concise su come prenotare o disdire visite ambulatoriali presso l’Azienda Moscati, facilitando il processo per i cittadini. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su itTaxi Ancona Argomenti discussi: Minneapolis, arriva in città lo zar dei confini; La Fiamma Olimpica arriva a Verona: celebrazione sotto l’Arena nella Tappa 42; La Fiamma Olimpica arriva a Venezia; La fibra ottica arriva in città. Il ‘villaggio’ arriva in cittàIl villaggio Volley S3 farà tappa a al piazzale Michelangelo, in uno dei luoghi più iconici della città, giovedì 27 aprile. Si tratta di un appuntamento dall’alto valore educativo soprattutto per i ... lanazione.it Arte in vetta, la montagna arriva in città nella Sala Veratti di VareseDal 10 al 25 gennaio la mostra ideata da Fabrizia Buzio Negri con le opere degli artisti di Contemporary Arte&Ambiente APS. Vernissage sabato 10 gennaio alle 16.30 con proiezioni e testimonianze dal G ... varesenews.it Arriva in città una campagna nazionale dedicata alla prevenzione in ambito cardiovascolare, cardio-metabolico e di salute femminile. - facebook.com facebook Minneapolis, arriva in città lo zar dei confini Trump pensa di inviare Tom Homan, il suo architetto delle espulsioni di massa. Una mossa considerata «distensiva» @marina_catucci x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.