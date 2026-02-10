Tutto pur di resistere L’essenza della Repubblica islamica in due gesti

A un mese dal massacro che ha scosso l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei si è mostrato in video, parlando alla nazione. Ha ripetuto le sue posizioni e ha cercato di rassicurare i suoi sostenitori, mentre la tensione nel paese resta alta. La gente continua a protestare e chiedere cambiamenti, ma le autorità rispondono con fermezza.

A un mese dal più terrificante dei suoi massacri, l'ayatollah Ali Khamenei è comparso sugli schermi iraniani in un messaggio registrato diffuso a due giorni dal quarantasettesimo anniversario della Rivoluzione islamica. La scenografia era quella consueta, tende pesanti di velluto e sullo sfondo la solita foto del fondatore, Ruhollah Khomeini, e altrettanto consueti sarebbero stati i richiami alla forza, all'unità e all'orgoglio se Khamenei non avesse dovuto intervallarli continuamente con parole come "popolo" e "nazione" per invocare dimostrazioni di fedeltà alla causa. Il che dà la misura di quanta acqua sia passata sotto i ponti da quando l'ayatollah Khomeini rispose: "hicci", ossia "niente", a Peter Jennings dell'Abc che gli chiedeva cosa provasse a rimettere piede in Iran dopo quattordici anni di esilio.

