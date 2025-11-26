Resistere resistere resistere Sicuro che basti caro centrosinistra?
Al direttore- Caro Cerasa, forse il vento non è cambiato, ma qualche nuvola si affaccia su Palazzo Chigi. Provo a riassumere: Meloni è preoccupata per il calo di consensi, Tajani è soddisfatto per il motivo opposto, Zaia è troppo forte (ma solo in Veneto). Schlein esulta, la ruota di scorta populista (Conte) cigola ma i suoi voti fanno brodo, la ruota di scorta riformista (Renzi) gira ma solo in Campania, Fratoianni ha più o meno sempre il suo. La gigantesca astensione, infine, a naso si divide equamente tra destra, centro e sinistra. Se questo è il quadro, scordiamoci una riforma elettorale bipartisan (come si vociferava). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Non resistere, cedi alla tentazione. #native #ristorante #camposampiero #foodporn - facebook.com Vai su Facebook
Resistere, resistere, resistere. Dopo l'ennesimo disastro i Garanti della privacy non mollano Vai su X
"Resistere, resistere, resistere" - Gentile dottoressa, ho letto alcuni commenti alla mia storia e la... Secondo ilgiornale.it
Milano, la protesta delle toghe e «Resistere, resistere, resistere»: l'eco dei miti e i cittadini assenti - La Costituzione in mano, una coccarda tricolore sulla toga, due frasi del famoso discorso di Piero Calamandrei sulla Carta stampate su altrettanti manifesti di plastica: sono in molti, più di cento, ... Scrive milano.corriere.it
Resistere, resistere, resistere. Il muro contro la gogna riservata a Milano è più alto del previsto - Il silenzio che pesa è quello che riguarda una porzione importante della città, quella fatta di professionisti, di manager, di ... Come scrive ilfoglio.it