Al direttore- Caro Cerasa, forse il vento non è cambiato, ma qualche nuvola si affaccia su Palazzo Chigi. Provo a riassumere: Meloni è preoccupata per il calo di consensi, Tajani è soddisfatto per il motivo opposto, Zaia è troppo forte (ma solo in Veneto). Schlein esulta, la ruota di scorta populista (Conte) cigola ma i suoi voti fanno brodo, la ruota di scorta riformista (Renzi) gira ma solo in Campania, Fratoianni ha più o meno sempre il suo. La gigantesca astensione, infine, a naso si divide equamente tra destra, centro e sinistra. Se questo è il quadro, scordiamoci una riforma elettorale bipartisan (come si vociferava). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Resistere, resistere, resistere. Sicuro che basti, caro centrosinistra?