Tutti pazzi per Ilia Malinin | chi è il Dio dei Quadrupli

Ilia Malinin sta facendo parlare di sé in tutto il mondo del pattinaggio. Il giovane statunitense ha stupito tutti con il quadruplo Axel, un salto che nessuno aveva mai completato in una gara ufficiale, e con il backflip, un trick che fino al 2024 era considerato troppo rischioso. La sua performance ha aiutato gli Stati Uniti a vincere la medaglia d’oro nel team event. Malinin, nato nel 2004 a Fairfax, Virginia, sembra destinato a dominare anche nelle competizioni individuali.

Chiunque abbia assistito alla sua performance ha ancora negli occhi l'esecuzione del quadruplo Axel, primo al mondo in grado di completarlo in una gara ufficiale, e il suo backflip, un trick rimasto proibito fino al 2024 e da lui portato nell'esercizio con cui ha contribuito a far vincere agli Stati Uniti la medaglia d'oro nel pattinaggio di figura a squadre: ma chi è davvero Ilia Malinin? Favorito d'obbligo anche per le gare individuali, il giovane pattinatore è nato il 2 dicembre del 2004 a Fairfax (Virginia). A trasmettere la passione per questo sport al figlio, come spesso accade in questi casi, sono stati i due genitori, rappresentanti della nazionale dell'Uzbekistan: dopo il loro ritiro dall'attività agonistica, si sono spostati negli Usa, dove sono venuti al mondo Ilia e la sorella minore Liza.

