Ilia Malinin il dio dei quadrupli sta facendo ritornare pop il pattinaggio di figura?
Ilia Malinin, il pattinatore americano di 21 anni, sta attirando l’attenzione con le sue evoluzioni. È l’unico a aver eseguito 15 quadrupli Axel in gara, un record che nessuno aveva mai sfiorato. Ora si trova in testa al ranking mondiale e sembra pronto a giocarsi le sue chance alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina.
Questo articolo su Ilia Malinin è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026. «All’inizio i miei genitori e gli altri pensavano che fossi pazzo», racconta. «C’era chi diceva: “Non penso che vedrò un quadruplo Axel nella mia vita”». «Dal punto di vista tecnico riuscire a fare una cosa del genere è quasi disumano», dice la stilista Vera Wang, a sua volta ex pattinatrice agonista. Oggi è il pattinatore di figura numero uno del ranking mondiale, due volte campione del mondo e tra i favoriti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. «Ilia ha rivoluzionato il modo in cui guardiamo a ciò che è fisicamente possibile nel nostro sport», dice Johnny Weir, ex campione statunitense di pattinaggio artistico e star dei commentatori di Nbc. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
