Ilia Malinin, il pattinatore americano di 21 anni, sta attirando l’attenzione con le sue evoluzioni. È l’unico a aver eseguito 15 quadrupli Axel in gara, un record che nessuno aveva mai sfiorato. Ora si trova in testa al ranking mondiale e sembra pronto a giocarsi le sue chance alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina.

Questo articolo su Ilia Malinin è pubblicato sul numero 7 di Vanity Fair in edicola fino al 10 febbraio 2026. «All’inizio i miei genitori e gli altri pensavano che fossi pazzo», racconta. «C’era chi diceva: “Non penso che vedrò un quadruplo Axel nella mia vita”». «Dal punto di vista tecnico riuscire a fare una cosa del genere è quasi disumano», dice la stilista Vera Wang, a sua volta ex pattinatrice agonista. Oggi è il pattinatore di figura numero uno del ranking mondiale, due volte campione del mondo e tra i favoriti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. «Ilia ha rivoluzionato il modo in cui guardiamo a ciò che è fisicamente possibile nel nostro sport», dice Johnny Weir, ex campione statunitense di pattinaggio artistico e star dei commentatori di Nbc. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ilia Malinin, il «dio dei quadrupli», sta facendo ritornare pop il pattinaggio di figura?

Approfondimenti su Ilia Malinin

Ilia Malinin, giovane talento del pattinaggio artistico, si distingue per la sua capacità di eseguire quadrupli con precisione e delicatezza.

Il sogno di un quintuplo Axel torna a scuotere il mondo del pattinaggio di figura.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ilia Malinin

Argomenti discussi: Malinin, pattinaggio: il dio dei quadrupli non teme confronti a Milano-Cortina. Sette salti per stupire; Milano Cortina 2026. Fuoriclasse in gara, star online: le Olimpiadi sui social; Il LeBron James del pattinaggio artistico è alle Olimpiadi: ecco Ilia Malinin, il dio dei quadrupli con i tifosi nei palazzetti anche in allenamento. I video virali su TikTok e il dieci di Snoop Dogg; Chi è Ilia Malinin, il fenomeno del pattinaggio artistico atteso alle Olimpiadi.

Il LeBron James del pattinaggio artistico è alle Olimpiadi: ecco Ilia Malinin, il dio dei quadrupli con i tifosi nei palazzetti anche in allenamento. I video virali su ...Umani e dei si mescolano a Milano Cortina. Della seconda categoria fa parte anche Ilia Malinin, pattinatore artistico americano, considerato il dio dei quadrupli: ha completato per primo in gara il ... mowmag.com

Malinin, pattinaggio: il dio dei quadrupli non teme confronti a Milano-Cortina. Sette salti per stupireIl pattinaggio, uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi di Milano-Cortina, parte con il Team Event: lo statunitense-kazako presenta sei salti quadrupli e un mortale. Anche l'Italia può dire la sua ... corriere.it

Il pattinaggio di figura arriva a Milano-Cortina 2026 più spettacolare e controverso che mai. Ilia Malinin tenterà il quintuplo L'Italia vincerà una medaglia dopo 12 anni E perché una pattinatrice russa di 15 anni ha costretto il Cio a riscrivere i regolamenti 10 facebook

Chi è Ilia Malinin, il fenomeno del pattinaggio artistico atteso alle Olimpiadi x.com