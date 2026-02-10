Turni di 12 ore 20 euro al giorno La non vita di un rider | Così non si va avanti

Un rider di Firenze racconta le sue giornate di lavoro: turni di 12 ore, pagato appena 20 euro al giorno. La sua vita è fatta di stanchezza e scarse entrate, e lui stesso dice che così non si può andare avanti. Mentre si vede un locale con poltrone, tavolini e una zona per le bici, lui si prepara a partire di nuovo, tra lunghe ore e pochi soldi. La situazione di chi consegna cibo a domicilio resta difficile, e molti chiedono cambiamenti.

Firenze, 10 settembre 2026 – Ci sono poltrone e tavolini, un punto cottura e la macchina del caffè, le postazioni per ricaricare le bici elettriche e gli scaffali per riporre i contenitori di cibo e merci. Casa Rider, nel centro di Firenze, è il risultato di progetto promosso dalla Cgil Firenze in partenariato con altre associazioni (Cat, Nosotras, L’Altrodiritto, Oxfam) e col sostegno del Comune. Obiettivo: offrire un punto d’appoggio ai tanti lavoratori che consegnano cibo e merci a domicilio. PRESSPHOTO Firenze Casa rider in via M. Palmieri. Foto Marco MoriNew Press Photo Muhammad: “20-30 euro al giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Turni di 12 ore, 20 euro al giorno”. La (non) vita di un rider: “Così non si va avanti” Approfondimenti su Firenze Rider Le vite “senza alternativa” dei rider di Glovo: “In media 900 euro al mese per 12 ore al giorno di consegne. Ma dobbiamo sopravvivere e mandare soldi a casa” I rider di Glovo lavorano in media 12 ore al giorno, spesso senza alternative. La trappola del food delivery: per i rider 10 ore di lavoro al giorno con 2 euro a consegna La condizione dei rider del food delivery torna alla ribalta con un’inchiesta nazionale di Nidil Cgil. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Firenze Rider Argomenti discussi: Turni disumani di 12 ore in una Rsa del Livornese: si dimettono cinque operatori; La centrale operativa del 118 di Ancona compie trent'anni; Turni di 12 ore, 20 euro al giorno. La (non) vita di un rider: Così non si va avanti; Oltre 18mila volontari, 94 nazioni, turni di 12 ore: l'esercito che fa funzionare le Olimpiadi. Turni disumani di 12 ore in una Rsa del Livornese: si dimettono cinque operatoriCinque dimissioni alla Rsa Villa degli Etruschi di Suvereto: Cgil e Usb denunciano turni di 12 ore e rischio per la qualità dell’assistenza ... gonews.it Ecco le sneakers che aiutano i medici a superare turni di 12 oreStare molte ore in piedi al lavoro non è facile. Soprattutto se sei un medico, un infermiere o anche un badante. È per questo motivo che un noto brand di scarpe da ginnastica ha realizzato un paio di ... 105.net ANTONIO CONTE SQUALIFICATO PER DUE TURNI E 15.000 EURO DI MULTA Giudice Sportivo: "Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, facebook Turni 12 ore e compensi sotto 5 euro l'ora in agricoltura, condanne per caporalato. Tra Senigallia e Pesaro sfruttati 30 braccianti. Tribunale, responsabili zio e nipote #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.