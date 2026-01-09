La conferma di Rodriguez | Delegazione Usa arrivata a Caracas

Il governo venezuelano ha comunicato l’arrivo a Caracas di una delegazione del Dipartimento di Stato statunitense, incaricata di condurre valutazioni tecniche e logistiche relative alle funzioni diplomatiche. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha confermato l’evento, segnando un possibile passo verso un dialogo tra le due nazioni. La visita si inserisce nel contesto delle relazioni diplomatiche tra Venezuela e Stati Uniti, caratterizzate da periodi di tensione e dialogo.

Il governo venezuelano guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez ha annunciato l’arrivo a Caracas di un team del Dipartimento di Stato statunitense incaricato di «realizzare valutazioni tecniche e logistiche inerenti le funzioni diplomatiche». Lo si apprende da un comunicato ufficiale che preannuncia la partenza di diplomatici venezuelani verso gli Stati Uniti per condurre analoghe verifiche. Caracas, che si definisce « vittima di un’aggressione », ha sottolineato di voler gestire la questione percorrendo «la via diplomatica» e ha rivelato l’avvio di colloqui «esplorativi» volti a ricucire i legami interrotti nel 2019 durante la presidenza di Nicolás Maduro, inclusa la possibile riattivazione dell’ambasciata americana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

