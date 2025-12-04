Siria | media ' arrivata delegazione Consiglio sicurezza Onu'

Damasco, 4 dic. (Adnkronos) - Una delegazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è arrivata in Siria: si tratta della prima visita in assoluto nel Paese, pochi giorni prima dell'anniversario della deposizione del leader Bashar al-Assad. La delegazione è arrivata attraverso il valico di frontiera di Jdeidet Yabus tra Libano e Siria e "ha in programma di incontrare diversi funzionari siriani" e membri della società civile, riporta l'agenzia di stampa statale Sana. La delegazione si è poi recata in visita a Jobar, un sobborgo di Damasco gravemente danneggiato. Si prevede che i diplomatici incontreranno le nuove autorità siriane, tra cui il presidente Ahmed al-Sharaa, e visiteranno il Libano domani e sabato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

