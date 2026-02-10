AndreaX si sveglia di soprassalto alle 00:15: trova una chiamata sul cellulare che non si aspettava. Era il suo amico, che lo cercava a quell’ora. AndreaX, ancora mezzo addormentato, risponde e si rende conto che qualcosa non torna. La chiamata inaspettata accende i suoi dubbi e lo spinge a chiedersi cosa ci sia dietro quella telefonata insolita.

È davvero una sua chiamata a mezzanotte e un quarto quella che AndreaX ha trovato sul cellulare. Lui già dormiva. E stamattina gli è preso un colpo. L'ha richiamata all'istante. "Buongiorno. Cosa è successo? Scusami se non ti ho risposto ieri sera". "Buongiorno. Nulla, non è successo nulla. Volevo parlare un po' con te. Marilù mi era caduta addosso morta di sonno. Non potevo accendere la Tv. Ho pensato ad una cosa e ti ho chiamato!" "Hai pensato a cosa? Bella o brutta?" "Nostra, ad una cosa nostra, di nessun altro. Ho pensato alla nostra capacità di essere piaciuti, da soli e in coppia. Se ci ripenso sorrido e m'incazzo nello stesso tempo.

Tu sei una meravigliosa invenzione, io sono stato un pessimo bugiardo

Un uomo di 52 anni è stato assolto dall'accusa di aver avuto rapporti con una minorenne, nonostante l'accusa avesse richiesto otto anni di carcere.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

