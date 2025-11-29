Io sono Tu sei? Egli è | classi quinte dell' Ic Alighieri presentano spettacolo teatrale

CEGLIE MESSAPICA - Sta per accadere qualcosa di straordinario, quasi in silenzio. Le classi Quinta A e Quinta B dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Villa Castelli sono pronte a calcare, per la prima volta in assoluto, il palco di un vero teatro, portando in scena un’esperienza che è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Scopri altri approfondimenti

Istituto comprensivo Dante Alighieri di #VillaCastelli, alunni protagonisti con lo spettacolo "Io sono. Tu sei? Egli è..." Sta per accadere qualcosa di straordinario, quasi in silenzio. Le classi Quinta A e Quinta B dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Villa C - facebook.com Vai su Facebook

“Io sono tu sei" - Si è concluso con successo nel pomeriggio del 18 luglio l'opening di “Io sono tu sei”, alla Galleria La Pigna presso Palazzo Maffei Marescotti, con le opere suggestive di Cinzia Bevilacqua e ... Si legge su rainews.it

"Io sono Tu sei", in arrivo la mostra di Bevilacqua e Fedele: «Ogni occasione di esporre a Roma è un’opportunità preziosa» - "Io sono Tu sei" è una mostra in cui si potranno ammirare i lavori di Cinzia Bevilacqua e Ferdinando Fedele. Lo riporta ilmessaggero.it

GF, Alessio a Perla: 'Tu sei fidanzata, io non sono entrato per farti innamorare' (Video) - Io non sono entrato qui per farti innamorare": così Alessio Falsone ha spiegato a Perla Vatiero i motivi per cui ha deciso di porre un freno alla loro amicizia. Scrive it.blastingnews.com