La Roma batte il Cagliari 2-0 all’Olimpico, mettendo fine a tre vittorie consecutive dei sardi. La partita si decide con un primo tempo deciso, con un attaccante vero che fa la differenza. Il Cagliari ha cercato di reagire, ma la Roma ha mantenuto il controllo senza troppi problemi. I rossoblù si sono concentrati sulla difesa e sulla palestra, cercando di migliorare nelle prossime uscite.

2026-02-10 00:32:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS: ROMA – Dopo tre vittorie consecutive il Cagliari cade all’Olimpico contro la Roma per 2-0. Il commento di Fabio Pisacane nel post-partita: “ Quando si perde si può fare sempre qualcosa in più, è inevitabile, è normale che poi, come avevo detto anche in conferenza, è difficile dire che la Roma è in emergenza, anche perché poi anche chi subentra un plus, penso solo all’attacco della partita d’andata e penso che questa sera sicuramente la Roma abbia anche qualcosa in più, anche nelle caratteristiche, un attaccante vero e proprio, mentre nella partita d’andata aveva Baldanzi, per cui, ripeto, è normale che potevamo fare qualcosa in più, a partita da me, questo senza dubbio, però mi dispiace perché le poche occasioni che abbiamo avuto potevamo gestirle meglio, ma abbiamo sbagliato tanti palloni, c’è stata tanta imprecisione, diciamo che la squadra in questa sera non ha affatto una prestazione brillante “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “La Roma rispetto all’andata aveva un attaccante vero. Cagliari, la sana paura e Palestra top”

Approfondimenti su Roma Cagliari

La Roma batte 2-0 il Cagliari e sorpassa la squadra di Allegri, agganciando la Juventus al quarto posto in classifica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Pisacane: "La Roma rispetto all'andata aveva un attaccante vero. Cagliari, la sana paura e Palestra top" facebook

#Roma e la nuova #mobilità nel rispetto del diritto alla sicurezza di #lavoratori e cittadini: domani intervento del segretario generale della Fit-Cisl Lazio, @MarinoMasucci #ilsindacatoutile x.com