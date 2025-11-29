Gol Sebastiano Esposito l’attaccante del Cagliari in prestito dall’Inter punisce la Juve | che azione di Palestra!
di Giuseppe Colicchia I bianconeri la recuperano. Sebastiano Esposito non si ferma più. L’attaccante classe 2002, arrivato in estate al Cagliari dall’Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto (fissato a circa 4 milioni di euro), ha timbrato nuovamente il cartellino, confermando il suo ottimo momento di forma. Dopo la rete decisiva contro il Genoa nel turno precedente, la punta campana ha colpito una vittima d’eccezione: la Juventus guidata da Luciano Spalletti. Il gol del vantaggio: assist di Palestra e freddezza sotto porta. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Cagliari ? Così l’MVP Gennaro Borrelli e Sebastiano Esposito ai microfoni di Dazn nell’immediato post partita dopo il pareggio per 3-3 contro il Genoa - facebook.com Vai su Facebook
Sebastiano Esposito opened his account for Cagliari #CagliariSassuolo Vai su X
Cagliari, Esposito raggiunge un traguardo importante: ecco di cosa si tratta - Cagliari, l’attaccante classe 2002 ha raggiunto un traguardo importante con la rete messa a segno contro il Genoa: i dettagliq Il Cagliari festeggia non solo per la prestazione di squadra, ma anche pe ... Da cagliarinews24.com
Cagliari, Esposito ha ritrovato la via del gol nell’ultimo periodo! I dati emersi fin qui: l’analisi - Il suo rendimento fino ad ora: cosa filtra Il Cagliari di Fabio Pisacane è al lavoro per prepararsi al meglio in vis ... Secondo cagliarinews24.com
Pio Esposito, sorpresa in diretta tv con il fratello Sebastiano: "È ora di fare gol..." - Serata da ricordare per Francesco Pio Esposito, lanciato dal primo minuto da Cristian Chivu in Ajax- Scrive corrieredellosport.it