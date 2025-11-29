Gol Sebastiano Esposito l’attaccante del Cagliari in prestito dall’Inter punisce la Juve | che azione di Palestra!

di Giuseppe Colicchia I bianconeri la recuperano. Sebastiano Esposito non si ferma più. L’attaccante classe 2002, arrivato in estate al Cagliari dall’Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto (fissato a circa 4 milioni di euro), ha timbrato nuovamente il cartellino, confermando il suo ottimo momento di forma. Dopo la rete decisiva contro il Genoa nel turno precedente, la punta campana ha colpito una vittima d’eccezione: la Juventus guidata da Luciano Spalletti. Il gol del vantaggio: assist di Palestra e freddezza sotto porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

