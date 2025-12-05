A Roma prende forma il futuro | veicoli senza conducente pronti a trasformare il trasporto pubblico

Automobili che circolano da sole, senza nessuno al volante, potrebbero presto diventare parte del panorama romano. Una prospettiva che fino a poco tempo fa sembrava pura immaginazione, ma che oggi emerge come un possibile sviluppo tecnologico destinato a incidere profondamente sulla mobilità della Capitale. Questa visione è stata al centro dell’incontro “Guida autonoma: capire per guidare dall’Italia il futuro”, tenutosi allo Spazio Europa, dove amministratori, ricercatori e rappresentanti istituzionali hanno discusso di come preparare l’Italia alla nuova era dei veicoli autonomi. Gli esempi che arrivano dagli Stati Uniti — taxi robot che raggiungono il passeggero senza conducente — fanno immaginare scenari applicabili anche sulle nostre strade, soprattutto nei servizi pubblici a chiamata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - A Roma prende forma il futuro: veicoli senza conducente pronti a trasformare il trasporto pubblico

