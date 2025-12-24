L’impronta degli anfibi militari Usa è già in terra sudamericana: minaccia l’uso della forza contro Caracas e i suoi alleati, porta – a suon di miliardi di dollari – le truppe nei Paesi alleati con il pretesto della lotta al “ narcoterrorismo “, ma ha un’unica vera finalità: far fuori la Cina, e in minor grado la Russia, tenendo il cortile di casa a riparo da “potenze extraemisferiche”, come previsto dalla National Security Strategy 2025. Quanto all’uso della forza: sappiamo che i riflettori restano accesi sul massiccio dispiegamento statunitense nel Mar dei Caraibi e in una porzione del Pacifico – blocco aereo e navale del Venezuela e raid su imbarcazioni civili – costato oltre un milione di dollari ai contribuenti Usa e che nel lungo periodo potrebbe raggiungere i 40 milioni di dollari, complice la presenza del gruppo d’attacco della portaerei Gerard R. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Truppe Usa in Sudamerica. Dall'Ecuador all'Argentina: i soldati di Washington nei Paesi alleati per contrastare l'avanzata cinese

