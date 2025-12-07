L' Ue sotto attacco Musk | Va abolita la sovranità torni ai singoli Stati Crosetto sul piano Trump | L' Europa non gli serve

L'Unione Europea dovrebbe "essere abolita e la sovranità tornare ai singoli Stati". Elon Musk entra a gamba tesa nelle polemiche innescate dalla nuova strategia per la sicurezza nazionale di Donald Trump, e lo fa mosso dall'ira per la multa da 120 milioni inflitta da Bruxelles al suo social X. Ormai è scontro aperto. La visione del mondo secondo la Casa Bianca si è abbattuta come una doccia fredda.

