Trump opposes Israeli annexation of West Bank White House official says

Donald Trump si oppone all’idea di Israele di annettere parti della Cisgiordania. Lo ha confermato un funzionario della Casa Bianca, sottolineando che il presidente americano non vede di buon occhio questa mossa. La notizia arriva mentre aumentano le tensioni tra gli Stati Uniti e Israele sulla questione. Trump ha chiarito che non sostiene questa iniziativa, anche se il governo israeliano ha più volte mostrato interesse a procedere. La posizione degli Stati Uniti resta dunque contraria alle proposte di annessione, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi.

WASHINGTON, Feb 9 (Reuters) - A White House official on Monday reiterated U.S. President Donald Trump's opposition toward Israel annexing the West Bank. "A stable West Bank keeps Israel secure and is in line with this administration's goal to achieve peace in the region," the official said. WASHINGTON, 9 febbraio (Reuters) - Un funzionario della Casa Bianca ha ribadito lunedì l'opposizione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. "Una Cisgiordania stabile mantiene Israele sicuro ed è in linea con l'obiettivo di questa amministrazione di raggiungere la pace nella regione", ha detto il funzionario.

