Italy summons Israeli ambassador after police held at gunpoint in West Bank

L’Italia ha convocato l’ambasciatore israeliano in seguito a un episodio in Cisgiordania, dove due agenti di polizia italiani sono stati minacciati con un’arma da un cittadino israeliano durante una visita sul campo. L’evento ha suscitato una risposta ufficiale da parte del governo italiano, che ha espresso preoccupazione per quanto accaduto. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere il rispetto delle norme internazionali e della sicurezza diplomatico.

The two military policemen were stopped on Sunday by an armed Israeli while they were carrying out a site inspection ahead of a planned visit by EU ambassadors to a village near Ramallah. According to a government source, the Israeli, believed to have been a settler, forced the two men to kneel at gunpoint and subjected them to an improvised interrogation. The soldiers were travelling in a vehicle with diplomatic licence plates and carrying diplomatic passports. Italian Foreign Minister Antonio Tajani wanted the Israeli ambassador in Rome to receive a "strong protest" over the incident, the foreign ministry said in a statement.

