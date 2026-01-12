Trump to meet Venezuela’s Machado on Thursday White House official says

Da internazionale.it 12 gen 2026

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà giovedì Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana. La visita, confermata da un funzionario della Casa Bianca, rappresenta un momento di dialogo tra le parti coinvolte nella situazione politica in Venezuela. L’appuntamento si inserisce nel contesto delle recenti iniziative degli Stati Uniti volte a sostenere il cambiamento democratico nel paese sudamericano.

WASHINGTON, Jan 12 (Reuters) - U.S. President Donald Trump will meet with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado on Thursday, a White House official said on Mo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

