Trump to meet Venezuela’s Machado on Thursday White House official says
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrerà giovedì Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana. La visita, confermata da un funzionario della Casa Bianca, rappresenta un momento di dialogo tra le parti coinvolte nella situazione politica in Venezuela. L’appuntamento si inserisce nel contesto delle recenti iniziative degli Stati Uniti volte a sostenere il cambiamento democratico nel paese sudamericano.
WASHINGTON, Jan 12 (Reuters) - U.S. President Donald Trump will meet with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado on Thursday, a White House official said on Mo.
Trump to Meet Venezuelan Opposition Leader at White House
Il ministro degli Esteri statunitense Marco Rubio, intervenuto domenica nella trasmissione Meet the Press della Nbc, ha affermato che l’amministrazione Trump non tollererà che nessun Paese dell’emisfero occidentale diventi una base operativa per gli avvers - facebook.com facebook
Trump vuole essere l'unico dittatore al mondo, chiaro. x.com
