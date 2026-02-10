Trump | no ad annessione Cisgiordania

Donald Trump ha ribadito il suo no all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. La Casa Bianca fa sapere che mantenere la zona stabile aiuta a garantire la sicurezza di Israele e si allinea con l’obiettivo di trovare una pace duratura nella regione. Trump si è opposto pubblicamente alla mossa, sottolineando che una soluzione negoziata resta l’unica strada possibile.

