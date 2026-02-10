Trump | no ad annessione Cisgiordania

Donald Trump ha ribadito il suo no all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. La Casa Bianca fa sapere che mantenere la zona stabile aiuta a garantire la sicurezza di Israele e si allinea con l’obiettivo di trovare una pace duratura nella regione. Trump si è opposto pubblicamente alla mossa, sottolineando che una soluzione negoziata resta l’unica strada possibile.

2.50 Trump si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Lo riporta Axios citando fonti della Casa Bianca, secondo le quali una "Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura ed è in linea con l'obiettivo dell'amministrazione di raggiungere la pace nella regione".La presa di posizione della Casa Bianca è in contrasto con la decisione di Israele di ampliare il controllo in Cisgiordania ad aree che per gli accordi di Oslo dovrebbero essere sotto la giurisdizione totale o parziale dell'autorità palestinese.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Trump Cisgiordania L’annessione della Cisgiordania, il silenzio del mondo Con le nuove misure per la Cisgiordania è annessione de facto Domenica, Israele ha compiuto un nuovo passo che avvicina sempre di più la regione all’annessione de facto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Trump: «Israele non farà niente con la Cisgiordania» Ultime notizie su Trump Cisgiordania Argomenti discussi: Leader europei sull’orlo di una crisi di nervi per le trumpate di Donald sulla Nato; Groenlandia: prove di crisi tra Unione Europea e Stati Uniti d’America; La Casa Bianca sta appoggiando i separatisti per destabilizzare il Canada; Mai così dal 1967. Israele, la mossa improvvisa in Cisgiordania: ora può cambiare tutto. Trump si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele' ++Donald Trump si oppone all'annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Lo riporta Axios citando fonti della Casa Bianca, secondo le quale una Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura ed è ... ansa.it Israele: Presto mappatura annessioni. Usa: No ad azioni unilateraliL'annuncio di Netanyahu è arrivato nonostante Jared Kushner - consigliere di Trump e artefice del piano - abbia più volte spiegato che bisogna aspettare le elezioni politiche israeliane del 2 marzo ... rainews.it Marco Langiu Le recenti dichiarazioni del presidente #Trump di una possibile annessione della #Groenlandia hanno destato preoccupazione da parte degli #alleati europei facebook Trump impone dazi (aggiuntivi) del 10% a Regno Unito, Francia, Danimarca, Svezia, Olanda, Norvegia, Finlandia, Germania perché si oppongono all’annessione Usa della Groenlandia. la spiegazione ha un notevole spessore politico: “dopo tutto quello che x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.