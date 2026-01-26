Stati Uniti-Canada | Trump attacca Carney sull’accordo con la Cina

L’attenzione internazionale si concentra sulla recente disputa tra Stati Uniti e Canada riguardo alle relazioni con la Cina. In particolare, il primo ministro canadese Mark Carney ha chiarito che il governo non intende avviare negoziati per un accordo di libero scambio globale con Pechino. La questione evidenzia le tensioni e le diverse posizione tra i due paesi in tema di politica commerciale e relazioni internazionali.

Il primo ministro canadese Mark Carney ha smentito categoricamente l’intenzione di negoziare un accordo di libero scambio globale con la Cina. Durante una dichiarazione rilasciata domenica, il premier ha risposto alle minacce di Donald Trump, il quale aveva ipotizzato l’imposizione di dazi del 100% su tutti i beni canadesi. Carney ha voluto chiarire immediatamente l’intesa con Pechino, spiegando che l’accordo riguarda la riduzione di alcune tariffe specifiche in settori colpiti di recente. Ha ribadito, inoltre, che quanto concordato non viola in alcun modo gli impegni assunti con gli Stati Uniti e il Messico nell’ambito dell’ USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Trump ‘avverte’ Carney: «Dazi al 100% se il Canada stringe un patto con la Cina»Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che potrebbe imporre dazi al 100% sui prodotti canadesi se il Canada dovesse concludere un accordo con la Cina.

