Effetto Trump | il Canada si prepara alla guerra con gli Stati Uniti

Il Canada si sta preparando a rafforzare le proprie difese militari in risposta alle tensioni con gli Stati Uniti. Tra le proposte emerge la costruzione di uno scudo antimissile, volto a proteggere il paese da potenziali minacce esterne. Questa strategia riflette l’importanza di garantire la sicurezza nazionale in un contesto di crescente instabilità internazionale.

«Noi vogliamo costruire uno scudo d’oro, una cupola antimissilistica per difenderci dai missili nemici e questo potrebbe difendere il Canada. E loro dovrebbero essere grati nei nostri confronti, ma non lo sono. Ho visto il primo ministro ieri, ma non mi è sembrato molto grato nei nostri confronti, ma dovrebbero esserlo. Bene, il Canada vive grazie agli Stati Uniti, questo bisogna ricordarlo». Archiviata (per ora) la Groenlandia, Donald Trump è tornato a minacciare il Canada nel suo intervento a Davos. Con il vicino nordamericano le relazioni sono bollenti fin dall’epoca della guerra dei dazi. E ora Ottawa si prepara.🔗 Leggi su Open.online

Gli Stati Uniti approvano la vendita di armi a Taiwan, Trump li prepara a una “guerra asimmetrica”Gli Stati Uniti approvano una significativa vendita di armi a Taiwan, segnando un passo importante nelle dinamiche geopolitiche della regione.

Trump’s F-35 NIGHTMARE Just Got Real — Canada Turns to SWEDEN for Its Fighter Jets!

