Truffe con i bonus edilizi e intimidazioni con il fuoco | chiesto il processo per 20 imputati
PRESICCEACQUARICA - Il modus operandi era semplice quanto redditizio: utilizzare l’esca legale dei bonus edilizi o dei superbonus per ottenere crediti d’imposta indebiti per lavori edili inesistenti o clamorosamente sovrafatturati, ricorrendo poi al vecchio metodo delle intimidazioni con il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
