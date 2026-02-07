Reggio Emilia centinaia di segnalazioni per la truffa della ballerina | come funziona il virus che accede alle chat di WhatsApp

Centinaia di persone a Reggio Emilia hanno ricevuto messaggi sospetti su WhatsApp che promettono premi e voti per sondaggi fasulli. Si tratta di una truffa che sfrutta il nome di una ballerina per ingannare le vittime, chiedendo di cliccare su link o condividere informazioni personali. La polizia invita a fare attenzione e a non cadere nel tranello.

«Ciao! Per favore votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica, il premio principale è una borsa di studio». Così recita il messaggio che da qualche giorno gira su migliaia di telefoni nella provincia di Reggio Emilia. Si tratta della cosiddetta «truffa della ballerina», che secondo il Corriere di Bologna avrebbe già mietuto parecchie vittime, compresi diversi sindaci della zona. Come funziona la truffa. Il meccanismo dietro la truffa è semplice: l'utente riceve un messaggio in cui un contatto lo invita ad aprire un link, spiegando che si tratta di un concorso di danza per bambine a cui partecipa la figlia di amici.

