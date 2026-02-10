Truffa del finto appuntamento sanitario | attenzione ai messaggi trappola sui cellulari

L’Azienda sanitaria della Toscana Nord Ovest avvisa i cittadini di fare attenzione ai messaggi trappola inviati sui cellulari. In questi giorni, sono stati segnalati tentativi di truffa legati a falsi appuntamenti sanitari. La gente riceve messaggi che sembrano provenire da fonti ufficiali, ma in realtà sono trappole per rubare dati o soldi. La raccomandazione è di ignorare e cancellare questi messaggi sospetti.

PISA – L'Azienda sanitaria della Toscana Nord Ovest ha diramato oggi (10 febbraio) un avviso urgente rivolto a tutta la cittadinanza per segnalare un tentativo di truffa in corso tramite telefonia mobile. Nei giorni scorsi, infatti, diversi utenti hanno ricevuto sui propri cellulari dei messaggi di testo ingannevoli che, sfruttando la credibilità dell'ente pubblico, mostrano come mittente la dicitura 'Cup Usl'. La strategia utilizzata dai truffatori fa leva sull'urgenza e sulla preoccupazione legata alla salute. Il testo del messaggio invita la vittima a ricontattare tempestivamente una numerazione di cellulare – dunque non un numero fisso istituzionale – con il pretesto di dover "chiarire la propria posizione" in merito a presunti appuntamenti o pratiche sanitarie in sospeso.

