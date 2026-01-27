Roma tenta la truffa del finto incidente… ma cade nella sua stessa trappola

In un episodio a Roma, un tentativo di truffa attraverso la finta scena di un incidente si è concluso con il truffatore vittima della propria strategia. L’episodio evidenzia come le tecniche di raggiro possano ritorcersi contro chi le mette in atto, sottolineando l’importanza di attenzione e prudenza nelle situazioni sospette.

Roma, 27 gennaio 2026 – Ha provato a raggirare un’anziana con la collaudata tecnica del finto incidente, ma questa volta il copione si è invertito e a finire in trappola è stato lo stesso truffatore. Un uomo, fingendosi carabiniere, è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo essere caduto nell’inganno tesogli dalla vittima che aveva prescelto. La truffa andata male. Tutto è iniziato con un primo contatto telefonico tramite l’utenza fissa dell’abitazione in uso all’anziana: dall’altro capo della cornetta, il sedicente militare riferiva che la figlia della donna era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che, per questo motivo, non fosse in grado di parlare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

