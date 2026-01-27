Roma tenta la truffa del finto incidente… ma cade nella sua stessa trappola
In un episodio a Roma, un tentativo di truffa attraverso la finta scena di un incidente si è concluso con il truffatore vittima della propria strategia. L’episodio evidenzia come le tecniche di raggiro possano ritorcersi contro chi le mette in atto, sottolineando l’importanza di attenzione e prudenza nelle situazioni sospette.
Roma, 27 gennaio 2026 – Ha provato a raggirare un’anziana con la collaudata tecnica del finto incidente, ma questa volta il copione si è invertito e a finire in trappola è stato lo stesso truffatore. Un uomo, fingendosi carabiniere, è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo essere caduto nell’inganno tesogli dalla vittima che aveva prescelto. La truffa andata male. Tutto è iniziato con un primo contatto telefonico tramite l’utenza fissa dell’abitazione in uso all’anziana: dall’altro capo della cornetta, il sedicente militare riferiva che la figlia della donna era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che, per questo motivo, non fosse in grado di parlare.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondimenti su Roma Truffa
Giannina cade nella trappola del finto incidente: quando lo scopre, muore d?infarto
Giannina Orciari, vittima di un falso incidente, ha subito un grave shock emotivo che le è stato fatale.
Anziano non cade nella truffa telefonica del finto incidente e chiama il 112: denunciato 37enne
I carabinieri di Verona hanno arrestato un 37enne coinvolto in una truffa telefonica ai danni di un anziano, che aveva evitato di cadere nella trappola chiamando il 112.
Ultime notizie su Roma Truffa
Argomenti discussi: Si finge carabiniere e tenta la truffa dei gioielli: 49enne arrestato; Blevio, finto maresciallo tenta la truffa a una 68enne distraendo il figlio con una telefonata: arrestato; Truffa a Sant’Agata Li Battiati: 18enne finto incaricato dal Tribunale tenta la frode verso anziani; Si finge carabiniere e tenta la truffa dei gioielli: 49enne arrestato.
Roma, tenta truffa del «finto incidente» ma cade nella trappola della stessa vittima: arrestato 56enneAll'anziana l'uomo, fingendosi un carabiniere, aveva detto che la figlia era rimasta vittima di uno scontro e le aveva chiesto gioielli e soldi per chiudere la controversia. Ma la donna ha avvisato la ... roma.corriere.it
Roma, tenta la truffa del finto incidente: anziana prepara la trappola e fa arrestare falso carabiniereCredeva di poter raggirare un’innocua nonnina di Roma. Una telefonata, la solita storia dell’incidente stradale, la richiesta di denaro e gioielli per sistemare tutto. Ma stavolta, a essere raggirat ... msn.com
Ricercato si nasconde nella provincia di Roma e tenta la nuova fuga nelle campagne ift.tt/28oFkTx x.com
Roma, tenta la fuga investendo un poliziotto: in auto sei chili di hashish - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.