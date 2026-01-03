Asl Bari | attenzione ai messaggi truffa Esortazione ai cittadini denunciate

La ASL Bari avvisa i cittadini di prestare attenzione ai messaggi truffa di tipo “smishing”. Dopo numerose segnalazioni, l’azienda sanitaria invita a non condividere dati personali o bancari tramite messaggi telefonici sospetti, e a denunciare eventuali tentativi di truffa. È importante mantenere un atteggiamento prudente per tutelare la propria sicurezza digitale e contribuire alla lotta contro queste pratiche fraudolente.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Attenzione ai messaggi-truffa. La ASL Bari, dopo l'ennesima segnalazione ricevuta, mette in guardia cittadini e utenti per evitare che cadano nel tranello telematico noto come "smishing". Si tratta di messaggi sospetti, come il seguente: «Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico Primario al numero 89349439 per importanti comunicazioni che la riguardano». Il numero da cui proviene il messaggio truffaldino, in questo caso, è il 3519144695 e la ASL Bari provvederà a sporgere denuncia all'Autorità competente. In realtà, si è in presenza di un tentativo di truffa telematica molto comune.

Truffa via sms, attenzione ai messaggi che sembrano provenire dalla Asl - ”: inizia così l’sms con una comunicazione che sembra arrivare da un canale ufficiale ... ilsecoloxix.it

Falsi Messaggi Asl stanno facendo strage di vittime - La sicurezza dei cittadini è sotto attacco a causa di pericolosi falsi messaggi Asl che stanno già facendo strage di utenti in tutta Italia. punto-informatico.it

