Il Beltrani Modern Piano Trio chiude i Concerti della Domenica
Il Beltrani Modern Piano Trio conclude la stagione dei Concerti della Domenica con un appuntamento dedicato ai maestri della musica del secondo Novecento. Un viaggio sonoro che attraversa le innovazioni e le emozioni della musica contemporanea, offrendo al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente in un’atmosfera di raffinata raffinatezza.
L'ultimo appuntamento dei Concerti della Domenica, in programma per domenica 21 dicembre, offre una serata dedicata ai grandi compositori della seconda metà del Novecento. Sul palco della Sala Corelli del Teatro Alighieri si esibirà il Beltrani Modern Piano Trio, con un programma che spazia tra. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Beltrani Modern Piano Trio - The Man I Love George and Ira Gershwin
Concerti della Domenica – 21 dicembre | Sala Corelli ULTIMO APPUNTAMENTO!!!! Un nuovo appuntamento con la musica da camera: sul palco il Beltrani Modern Piano Trio, formazione nata a Bologna
