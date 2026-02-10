Trevisani commenta il talento di Stankovic, il centrocampista dell’Inter. Secondo l’analista, il giocatore mostra molte somiglianze con il padre, Dejan. Trevisani sottolinea che il giovane sembra avere le qualità giuste per diventare un punto fermo della squadra.

Durante l'ultima puntata del programma "Fontana di Trevi" su Cronache di Spogliatoio, il noto giornalista Riccardo Trevisani — stimato telecronista e opinionista sportivo — ha acceso i riflettori su un profilo che sta facendo molto parlare di sé: Aleksandar Stankovic. PAROLE – « Stankovic centrocampista con buone somiglianze con papà.

© Internews24.com - Trevisani parla di Stankovic: «Centrocampista con buone somiglianze con papà Dejan»

Dejan Stankovic parla con orgoglio del figlio Aleksandar, che sta attirando l’attenzione nel calcio europeo.

Dejan Stankovic si sbilancia sul futuro del figlio Aleksandar.

