Trevisani si scusa per le parole usate su Lautaro Martinez. In un’intervista, l’ex calciatore e commentatore ha spiegato che il suo commento sul giocatore argentino era stato una battuta infelice. Ha aggiunto che non voleva offendere e che il suo commento si riferiva a una situazione specifica, non a Lautaro come persona. La polemica era nata dopo le sue parole sul Mondiale vinto dall’Argentina.

Inter News 24 Trevisani parla così di Lautaro Martinez e chiarisce le polemiche risalenti al Mondiale vinto dall’Argentina. Ospite del programma Centrocampo su YouTube, Riccardo Trevisani ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle passate polemiche su Lautaro Martinez. Il giornalista ha difeso la sostanza del suo pensiero, pur ammettendo un linguaggio colorito, focalizzandosi sul rendimento dell’attaccante argentino durante il Mondiale e sulle sue richieste contrattuali ritenute eccessive per i parametri dell’ Inter. Trevisani ha spiegato che il termine incriminato serviva a sottolineare la perdita del posto da titolare: « Io dico portaborracce, ma se avessi detto panchinaro non sarebbe successo nulla. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani e la polemica su Lautaro Martinez: «Lo chiamai portaborracce, ma se lo avessi chiamato panchinaro era la stessa cosa…»

Approfondimenti su Lautaro Martinez

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, analizza la recente sconfitta contro il Liverpool, sottolineando un errore arbitrale come fattore determinante.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lautaro Martinez

Argomenti discussi: Autovelox, il ministero ne spegne 3 su 4, ma quelli di Verona risultano in regola; Conte fa bene a lamentarsi delle troppe partite?. Le risposte di Viviano, Biasin e Trevisani; Trevisani: Conte non può lamentarsi soltanto quando perde; Trevisani: La gestione è centrale per me negli infortuni del Napoli.

Fuorigioco Thuram? Trevisani smonta le polemiche: Guardate Doig! E parliamo del nulla perché…Riccardo Trevisani, giornalista, intervenuto negli studi di Pressing, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di ieri contro il Sassuolo ... msn.com

Trevisani: Doig si lamenta? Per me tiene in gioco Thuram. Da Chivu due mosse chiaveNel suo intervento a Pressing, Riccardo Trevisani parla anche di come Chivu ha influito sulla stagione dell'Inter. Ha cambiato la difesa, ha dato più spazio a Zielinski e ha una squadra che se mette ... msn.com

Lautaro Martinez è uno dei migliori attaccanti della storia dell'Inter: SÌ o NO - facebook.com facebook

#Boninsegna esalta #Lautaro Martinez: "Tira e segna come facevo io" x.com