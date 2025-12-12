Lautaro Martinez non ha dubbi | Col Liverpool abbiamo perso per un errore dell’arbitro! Ecco chi se la gioca per lo Scudetto

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, analizza la recente sconfitta contro il Liverpool, sottolineando un errore arbitrale come fattore determinante. L’attaccante argentino si concentra anche sulla corsa allo Scudetto, offrendo la sua prospettiva sulle squadre in lizza per il titolo italiano.

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha commentato così la sconfitta contro il Liverpool e ha parlato anche della lotta Scudetto. Lautaro Martinez ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo il premio per la Performance dell’anno 2025 ai Gazzetta Sport Awards. Ecco le sue dichiarazioni. Inter, il “caso” Frattesi esplode: da eroe Scudetto a fantasma con Chivu. I numeri della crisi e l’ombra della Juve CHIVU LO HA CONVINTO A SORRIDERE – « Ma no. Guardate che io quando non lavoro sono una persona allegra. In campo però, anche in allenamento, divento serio perché mi concentro. In partita sembro nervoso? Ognuno ha il suo carattere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lautaro Martinez non ha dubbi: «Col Liverpool abbiamo perso per un errore dell’arbitro! Ecco chi se la gioca per lo Scudetto»

Premiato ai Gazzetta Sport Awards il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato della corsa scudetto e dei nuovi compagni d'attacco. - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Lautaro Martinez: "Il club è tornato nel posto che merita dopo tanto tempo" #SkySport #Inter #LautaroMartinez Vai su X

Inter, Lautaro: "Chivu ci dà energia, stiamo crescendo di giorno in giorno. Voglio arrivare in fondo a tutte le competizioni" - Alla vigilia della settimana di Supercoppa, Lautaro Martinez traccia una linea sul percorso compiuto in questa parte di stagione con il nuovo gruppo ... Scrive eurosport.it

Lotta Scudetto, Lautaro Martinez non ha dubbi: "Con Inter, Milan e Napoli c'è anche la Roma, sarà campionato molto equilibrato" - Lotta Scudetto, Lautaro Martinez non ha dubbi: "Con Inter, Milan e Napoli c'è anche la Roma, sarà campionato molto equilibrato e molto difficile". Secondo eurosport.it

LAUTARO MARTINEZ SUONA LA CARICA: NON HA DUBBI SULL’INTER #shorts #championsleague #inter

Video LAUTARO MARTINEZ SUONA LA CARICA: NON HA DUBBI SULL’INTER #shorts #championsleague #inter Video LAUTARO MARTINEZ SUONA LA CARICA: NON HA DUBBI SULL’INTER #shorts #championsleague #inter