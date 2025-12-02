Cosa pensava davvero Pietrangeli su Sinner Panatta racconta | Ma se lo dicevi così non era meglio?

Adriano Panatta ricorda Nicola Pietrangeli e i suoi consigli a Sinner nascosti da dichiarazioni spesso “stonate”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Una carriera tra Repubblica e l'Espresso, guidò il sito del nostro giornale nei primi anni del boom. L'ex direttore del settimanale Manfellotto: "Diceva sempre quello che pensava ed era quasi sempre la cosa giusta" - facebook.com Vai su Facebook

Cosa pensava davvero Pietrangeli su Sinner, Panatta racconta: “Ma se lo dicevi così non era meglio?” - Adriano Panatta ricorda Nicola Pietrangeli e i suoi consigli a Sinner nascosti da dichiarazioni spesso “stonate” ... Da fanpage.it

Panatta: ecco cosa pensava davvero Nicola Pietrangeli di Jannik Sinner - Adriano Panatta spiega oggi cosa pensava davvero Pietrangeli di Sinner. Si legge su msn.com

Nicola Pietrangeli, il ricordo di Licia Colò: “Diceva quello che pensava ma ha sempre difeso il tennis italiano” - "Nicola è sempre stato dalla parte del tennis e aveva una grandissima ammirazione per i tennisti di oggi. Da msn.com

Pietrangeli, Binaghi: “Il primo a insegnarci cosa vuol dire vincere” - "Il tennis italiano perde il suo simbolo più grande, e io perdo un amico", comincia così il ricordo su Nicola Pietrangeli di Angelo Binaghi" ... Riporta msn.com

Nicola Pietrangeli, quando smontò la moda del padel: "È il trionfo delle pippe" - «Una grande personalità, in un mondo in cui si girava da soli per tornei, non come oggi che ci sono team di dieci persone. lastampa.it scrive

Binaghi ricorda Pietrangeli: “Punto di partenza per il nostro tennis, perdo un amico” - Nicola Pietrangeli non è stato soltanto un campione: è stato il primo a insegnarci cosa volesse dire vincere davvero, den ... Secondo spaziotennis.com