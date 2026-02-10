Trento | giovane denunciato per molestie e aggressione su autobus autisti feriti e corsa in ritardo di 50 minuti

Questa mattina a Trento, un giovane è stato denunciato dai carabinieri di Pieve di Bono e Tione di Trento. Secondo quanto ricostruito, ha molestato due ragazze a bordo di un autobus della linea Madonna di Campiglio-Tione. Poi, ha aggredito i due autisti, provocando un ritardo di oltre 50 minuti nella circolazione. Gli autisti sono rimasti feriti, e il ragazzo è stato portato in caserma.

Un giovane è stato denunciato a piede dai carabinieri di Pieve di Bono e Tione di Trento per aver importunato due ragazze a bordo di un autobus della linea Madonna di Campiglio-Tione e, successivamente, aggredito i due autisti, causando un ritardo di oltre 50 minuti nella circolazione. L'episodio risale al 13 dicembre 2023 e ha visto uno degli autisti riportare lesioni guaribili in dieci giorni. La quiete di un pomeriggio di dicembre è stata interrotta a bordo di un autobus di linea che percorreva la tratta tra Madonna di Campiglio e Tione di Trento. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, un passeggero ha iniziato a molestare verbalmente due ragazze presenti sul mezzo, creando un clima di disagio e preoccupazione tra i viaggiatori.

