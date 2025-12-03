Perugia molestie al Polo di Ingegneria | denunciato un giovane
Un giovane, con problemi mentali, è stato denunciato per molestie nei confronti di diverse studentesse che frequentano il Polo di Ingegneria.L’episodio di molestie è stato segnalato e condiviso sui social da molti studenti dell’Università di Perugia ed è anche l’oggetto di una denuncia di Idee in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
