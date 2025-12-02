Avvicina una ragazzina di appena quattordici anni e le offre dei soldi in cambio di una prestazione sessuale. Una richiesta che si è subito scontrata contro il netto rifiuto della giovanissima e che non è rimasta a lungo senza conseguenze. Il presunto responsabile del gesto, un 21enne di origine straniera, è stato infatti identificato dai carabinieri e denunciato per molestie ai danni dell’adolescente. La vicenda, particolarmente delicata vista anche l’età della presunta vittima, ha preso le mosse nella prima mattinata di ieri. Siamo nel piazzale della stazione. Il 21enne, secondo le prime ricostruzioni, è insieme a un paio di coetanei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molestie a un’adolescente. Offre denaro in cambio di sesso. Giovane scoperto e denunciato