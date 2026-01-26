Nel cuore di dicembre, tra le strade di una delle città più affascinanti al mondo, si è svolto il backstage della collezione make-up Rouge Noir di Chanel, in collaborazione con Amica. Tra freddo intenso e atmosfere invernali, abbiamo scoperto i dettagli che rendono questa collezione unica, tra creatività e attenzione alle tendenze, in un contesto che unisce eleganza e raffinatezza.

Un weekend di dicembre. Tanto, tantissimo freddo (quasi rischio neve) e una delle città più belle del mondo. Proprio così: prima di concederci alle meritate vacanze di Natale, siamo stati a Parigi per 48 ore, giusto il tempo di una cioccolata calda da Carette e di una passeggiata sugli Champs Elysees. Il vero motivo per cui siamo stati lì? Lo shooting de L’Altra Copertina di gennaio e febbraio 2026 di Amica, con protagonista la nuova collezione make-up Rouge Noir di Chanel. Coincidenza: ci siamo trovati proprio nella città dove tutto ha avuto origine.Oltre 30 anni fa. Lì, dove è nata una delle nuance più inafferrabili della storia del make-up. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Nel dietro le quinte della collezione make-up Rouge Noir di Chanel. Con Amica

