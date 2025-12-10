Trent’anni d’impegno per la verità e la giustizia in memoria di Natale De Grazia

In occasione dei trent’anni dalla scomparsa di Natale De Grazia, Legambiente e il Comune di Reggio Calabria organizzano due giornate di incontri e riflessioni per ricordare il suo impegno per la verità, la giustizia e la tutela dell’ambiente. Un’occasione per celebrare la sua figura simbolo di coraggio, legalità e amore per il mare.

Legambiente, insieme al Comune di Reggio Calabria, dedica due giornate di testimonianza, dialogo e memoria al capitano Natale De Grazia, figura simbolo di coraggio, legalità, servizio al Paese, tutela dell’ambiente e amore per il mare.Il programmaVenerdì 12 dicembre - La commemorazione si apre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Trent’anni fa l’omicidio Mandolini. “Ministro Nordio, si indaghi ancora”

I turisti-cecchini a Sarajevo, la ferita che fa paura riaprire trent’anni dopo. Kahriman Nermin: “Martiri e carnefici vicini di casa”

Gianluca Grignani, trent’anni rock. Successi, stoccate e nuovi live: “Sanremo? Non regalo più canzoni”

Battuto al ballottaggio Gonzalez con il 60% dei voti: caduto uno storico fortino repubblicano. È la prima donna a guidare la città della Florida, la prima non ispanica dopo trent’anni Vai su Facebook

Dopo trent’anni a Miami tornano i dem. Vittoria della sindaca Helen Higgins Vai su X