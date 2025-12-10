Trent’anni d’impegno per la verità e la giustizia in memoria di Natale De Grazia
In occasione dei trent’anni dalla scomparsa di Natale De Grazia, Legambiente e il Comune di Reggio Calabria organizzano due giornate di incontri e riflessioni per ricordare il suo impegno per la verità, la giustizia e la tutela dell’ambiente. Un’occasione per celebrare la sua figura simbolo di coraggio, legalità e amore per il mare.
Legambiente, insieme al Comune di Reggio Calabria, dedica due giornate di testimonianza, dialogo e memoria al capitano Natale De Grazia, figura simbolo di coraggio, legalità, servizio al Paese, tutela dell’ambiente e amore per il mare.Il programmaVenerdì 12 dicembre - La commemorazione si apre. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
