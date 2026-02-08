Sicilia | onorati 21 carabinieri per impegno nella lotta a criminalità e violenza encomi a Palermo

Questa mattina a Palermo, 21 carabinieri sono stati ufficialmente premiati per il loro impegno contro criminalità e violenza. Durante la cerimonia, il comandante ha ringraziato i presenti e sottolineato il valore del loro sacrificio quotidiano. La sala si è riempita di applausi e riconoscimenti per il lavoro svolto sul territorio.

L'impegno e la dedizione di ventuno carabinieri siciliani sono stati celebrati con un solenne riconoscimento, un plauso corale che risuona all'interno dell'Arma e che sottolinea l'importanza del loro lavoro quotidiano nella lotta alla criminalità. La cerimonia di consegna degli encomi, avvenuta presso la caserma Giacinto Carini di Palermo, ha premiato l'operato di militari in servizio presso il Nucleo Investigativo, il Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, e le stazioni di Brancaccio e Montelepre. L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic) Sicilia ha espresso un vivo apprezzamento per questo gesto, sottolineando come si tratti di un importante riconoscimento per il loro straordinario impegno, la professionalità e il senso del dovere che li contraddistinguono.

