treni sfida anarchica bruciamo i giochi

Sabato sera, tra Bologna e Pesaro, alcuni treni sono stati presi di mira da atti vandalici e incendi. La rivendicazione arriva direttamente dall’area antagonista, che in un comunicato condanna le Olimpiadi e chi le organizza, dicendo: “Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce”. Per ora, nessuna rivolta si ferma, e le autorità continuano le indagini per capire chi si nasconde dietro questi atti di protesta.

Gli attentati ferroviari di sabato tra Bologna e Pesaro hanno una rivendicazione: finora c'era stato un silenzio anomalo ma non inedito per eventi come questi ma ora dall'area antagonista è stato emesso un comunicato che appoggia l'accaduto: "Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce". "Pare chiaro - si legge ancora nel documento ora al vaglio di chi indaga -, quando i pacchetti sicurezza diventano occasioni praticamente semestrali per stringere le reti della repressione e soffocarci qualunque dissenso, che il dissenso pulito, esplicitamente rivendicato, portato avanti nella legalità, non possa più essere efficace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cavi tranciati e incendi hanno causato interruzioni sui binari, rallentando i treni e creando caos nelle ultime ore.

Due attacchi coordinati hanno messo in ginocchio la rete ferroviaria del Nord Italia.

Treni sabotati a Bologna, cavi tranciati e bomba inesplosa: attacco alle Olimpiadi? La pista anarchica e il precedente della FranciaCavi tranciati a Bologna, botti a Castel Maggiore e cabine in fiamme a Pesaro. Non è un incidente, ma un attacco diretto che ha spedito la linea Adriatica nel caos più totale. leggo.it

