treni attacchi sincronizzati pista anarchica anti olimpiadi aperta inchiesta per terrorismo

Due attacchi coordinati hanno messo in ginocchio la rete ferroviaria del Nord Italia. Nella mattinata di oggi, treni fermati e ritardi ovunque tra Bologna, Castel Maggiore e Pesaro. La polizia ha aperto un’inchiesta per terrorismo, sospettando che si tratti di un’azione di stampo anarchico contro le Olimpiadi di Milano e Cortina. La pista principale resta quella di un’attentato mirato, mentre le forze dell’ordine cercano di capire chi ci sia dietro e quale sia il loro obiettivo. La paura tra

Bologna, 7 febbraio 2026 – Un attacco sincronizzato contro le Olimpiadi di Milano-Cortina, con due atti di sabotaggio in contemporanea - uno in Emilia-Romagna, tra Bologna e Castel Maggiore, e l’altro nelle Marche, a Pesaro - che hanno paralizzato la circolazione dei treni nel Nord Italia, per tutta la mattinata. E la pista è quella anarchica. Gli investigatori non escludono che si sia trattato di un atto dimostrativo, un blitz come quello che fu messo in atto in Francia in occasione delle Olimpiadi di Parigi del 2024. RITARDI TRENI IN STAZIONE L’attacco coordinato tra Emilia Romagna e Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Durante le Olimpiadi di Milano e Cortina, nella stazione di Bologna è stato messo a segno un attacco con graffiti e danni sui treni.

Questa mattina, le Uopi, unità speciali anti terrorismo, sono state viste in azione in diverse zone della città.

