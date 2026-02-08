Cavi tranciati e roghi mandano in tilt i treni | la pista anarchica per colpire i Giochi Salvini | Attentato

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cavi tranciati e incendi hanno causato interruzioni sui binari, rallentando i treni e creando caos nelle ultime ore. La polizia ipotizza un attacco di natura anarchica, forse collegato ai preparativi per le Olimpiadi. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti e non esclude ancora nessuna pista, nemmeno quella di un atto terroristico. Salvini ha parlato di attentato, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza in vista dell’evento.

