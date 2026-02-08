Cavi tranciati e roghi mandano in tilt i treni | la pista anarchica per colpire i Giochi Salvini | Attentato

Cavi tranciati e incendi hanno causato interruzioni sui binari, rallentando i treni e creando caos nelle ultime ore. La polizia ipotizza un attacco di natura anarchica, forse collegato ai preparativi per le Olimpiadi. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti e non esclude ancora nessuna pista, nemmeno quella di un atto terroristico. Salvini ha parlato di attentato, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza in vista dell’evento.

Danneggiamenti, cavi tranciati e ipotesi sabotaggio anarchico per le Olimpiadi. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti e al momento non esclude nulla, nemmeno l'atto terroristico.

Danni sui binari dell’Alta velocità a Bologna, con cavi tranciati e treni in ritardo che creano disagi ai pendolari.

Treni in ritardo e disagi sulla linea ad alta velocità tra Bologna e Milano questa mattina.

Cavi tranciati e roghi mandano in tilt i treni: la pista anarchica per colpire i Giochi. Salvini: AttentatoDanneggiamenti, cavi tranciati e ipotesi sabotaggio anarchico per le Olimpiadi. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti e al momento non esclude nulla, nemmeno l'atto terroristico.

Ferrovie in tilt, cavi tranciati e danneggiamenti: rallentamenti diffusi e ipotesi atto dolosoFerrovie, danneggiamenti e gravi disagi alla circolazione: indagini su cavi tranciati e incendi lungo le principali linee del Nord e Centro Italia. Ecco cosa è accaduto oggi, sabato 7 febbraio.

Tranciati i cavi delle ferrovie, iIpotesi sabotaggio sui Giochi

Cavi ferroviari tranciati a Bologna e treni in ritardo in Veneto: "Ipotesi sabotaggio sui Giochi"