Dal cuore di Santarcangelo alla ribalta nazionale Lo chef diventa il volto romagnolo della Patata di Bologna dop

Riminitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da cuoco dell’osteria Da Oreste a Santarcangelo ad ambasciatore della Patata di Bologna dop. Un onore e un onore che chef Giorgio Rattini accoglie con orgoglio. Sarà infatti l’unico della Romagna a rappresentare il territorio nel progetto “Taste innovators - La Versione dello chef”. Nello. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cuore santarcangelo ribalta nazionaleDal cuore di Santarcangelo alla ribalta nazionale. Lo chef diventa il volto romagnolo della Patata di Bologna dop - Lo chef rappresenta la Romagna nel team di giovani selezionati dal Consorzio di tutela Patata dop. Riporta riminitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore Santarcangelo Ribalta Nazionale