Dal cuore di Santarcangelo alla ribalta nazionale Lo chef diventa il volto romagnolo della Patata di Bologna dop
Da cuoco dell’osteria Da Oreste a Santarcangelo ad ambasciatore della Patata di Bologna dop. Un onore e un onore che chef Giorgio Rattini accoglie con orgoglio. Sarà infatti l’unico della Romagna a rappresentare il territorio nel progetto “Taste innovators - La Versione dello chef”. Nello. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
