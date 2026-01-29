consiglio comunale le interrogazioni

Questa mattina in consiglio comunale ad Arezzo è stata discussa l’interrogazione di Fabio Lucci sui lupi. Il consigliere ha chiesto se il Comune abbia ricevuto notizie sul censimento regionale riguardo al numero e alla presenza di questi animali, soprattutto nelle zone abitate e rurali. La questione è tornata di attualità dopo alcuni avvistamenti segnalati dai cittadini.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – La prima interrogazione è stata presentata dal consigliere comunale Fabio Lucci sull’avvistamento e la presenza di lupi, sia in zone abitate che rurali: “chiedo se siano pervenute notizie all’amministrazione comunale sull’eventuale censimento promosso dalla regione sul numero e la dislocazione dei lupi nel territorio. Per capire come i cittadini debbano comportarsi in certi luoghi, quali cautele adottare, se portare con sé o meno i propri animali domestici”. Valentina Sileno ha chiesto chiarimenti sui fondi disponibili per le prestazioni sociali a sostegno della genitorialità: “il Comune potrebbe fruirne se li richiedesse al governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

