Consiglio Comunale del 27 novembre tutte le interrogazioni
Arezzo, 27 novembre 2025 – Consiglio Comunale del 27 novembre, tutte le interrogazioni La prima interrogazione è stata presentata dal consigliere comunale Piero Perticai che ha sollevato la questione degli incidenti stradali lungo la strada regionale 71, in particolare nella frazione di Rigutino. “In questi ultimi giorni l’amministrazione comunale è intervenuta con lampeggianti luminosi in prossimità degli attraversamenti pedonali mentre in altre zone della città sono stati installati semafori a chiamata. È possibile pensare a questa seconda soluzione anche per Rigutino?” L’assessore Alessandro Casi: “non credo che il semaforo a chiamata risolva il problema, anche perché la percorrenza della strada si sviluppa lungo l’intera frazione e non in un punto specifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
