Il racconto degli attivisti italiani aggrediti da coloni israeliani | Picchiati con violenza e accanimento

Gli attivisti aggrediti a fanpage.it: “Il bersaglio principale è stato l'unico uomo del gruppo, picchiato con estrema violenza e accanimento, con gravi colpi sferrati anche nella zona genitale. Noi donne siamo state colpite alla testa, alle costole e in faccia, riportando tumefazioni evidenti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ci vediamo questo giovedì in vivanderia sociale per “Racconti dai territori occupati” con gli attivisti di @mediterranearescue e @operazionecolomba Dalle 19.00. Non mancare! - facebook.com Vai su Facebook

