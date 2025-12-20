Ventenne va in escandescenza | agenti picchiati con calci e pugni
Un giovane di 20 anni di origine tunisina ha reagito in modo violento durante un intervento delle forze dell'ordine, colpendo gli agenti con calci e pugni. La scena si è conclusa con l'arresto del ragazzo, che si è mostrato irrefrenabile e difficile da contenere. L'episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà nel gestire situazioni di forte tensione tra cittadini e forze dell'ordine.
Come una furia si è scagliato contro gli agenti, colpendoli con calci e pugni. A essere bloccato, non senza difficoltà, un 20enne di origine tunisina, che è stato arrestato.I fatti sono accaduti in zona Torvajanica. La segnalazione al 112 è arrivata dal padre di una ragazza, preoccupato per gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
