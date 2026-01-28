Buen Camino Letizia Arnò | Mai fatto il cammino di Santiago ma porterei tre cose con me Ora sogno un film in costume

Letizia Arnò, 18 anni, è l’attrice che interpreta Cristal nel film Buen Camino. Anche se non ha ancora fatto il cammino di Santiago, dice di portare con sé tre cose se decidesse di partire. Ora sogna di interpretare un film in costume, ma il suo obiettivo resta trovare un po’ di sé stessa lungo il percorso.

Letizia Arnò, 18 anni, è l'attrice che interpreta Cristal nel film Buen Camino, figlia di Checco Zalone, intenzionata a fare il cammino di Santiago per ritrovare se stessa. In questa intervista a Fanpage.it: "Mai fatto il cammino di Santiago, ma lo farei e porterei tre cose con me". Sugli incassi record non ha dubbi: "È un film per permette di mettere in pausa la vita per un'ora e mezza". E sul futuro al cinema: "Sogno un film in costume".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Buen Camino Letizia Arnò

Letizia Arnò è l’attrice che interpreta Cristal, la figlia di Checco Zalone nel film Buen Camino.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

BUEN CAMINO DI CHECCO ZALONE Recensione di chi ha fatto il Cammino di Santiago

Ultime notizie su Buen Camino Letizia Arnò

Argomenti discussi: Buen camino… ma l’aria è irrespirabile; Buen Camino; Buen camino: Zalone da record; Checco Zalone con i suoi film ha salvato il cinema italiano, meriterebbe un monumento ma tutti lo snobbano.

Buen Camino, Letizia Arnò: Mai fatto il cammino di Santiago ma porterei tre cose con me. Ora sogno un film in costumeLetizia Arnò, 18 anni, è l’attrice che interpreta Cristal nel film Buen Camino, figlia di Checco Zalone, intenzionata a fare il cammino di Santiago per ritrovare se stessa. In questa intervista a ... fanpage.it

Letizia Arnò: chi è l’attrice che interpreta la figlia di Checco Zalone in Buen CaminoDalla televisione al cinema, Letizia Arnò conquista il grande schermo al fianco di Checco Zalone in Buen Camino, ritagliandosi un ruolo da vera ... novella2000.it

Nonostante Buen Camino abbia confermato il grande appeal di Checco Zalone tra il pubblico italiano, non è il film più visto. https://cinema.everyeye.it/notizie/checco-zalone-re-incassi-si-buen-camino-non-davvero-film-sempre-855910.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook

La targa della Ferrari di Checco Zalone in "Buen Camino" non è casuale ma è un messaggio in codice ideato dal regista Gennaro Nunziante. La targa è infatti CZ71OQT: CZ vuol dire "Checco Zalone", 71 sta per "71 milioni di euro", e le lettere OQT significa x.com