Tre bambini in gravi condizioni cliniche saranno curati a Torino | il viaggio da Gaza
Tre bambini feriti e malati in fuga da Gaza hanno trovato accoglienza a Torino. I bambini sono stati ricoverati all’ospedale Regina Margherita, mentre i loro familiari sono stati accolti in città con il supporto della prefettura e della protezione civile. Il coordinamento logistico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Incendio nella notte in Brianza, distrutti sette appartamenti. Due feriti gravi, evacuate famiglie con bambini
Locatelli: ‘assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità’
Mensa scolastica sospesa in 4 Comuni: 300 bambini senza servizi. "Gravi irregolarità"
Campagna gratuita attiva dall’1 ottobre per proteggere i bambini più piccoli dalle infezioni gravi delle basse vie respiratorie - facebook.com Vai su Facebook
Da Gaza a Torino, il viaggio della speranza: tre bambini feriti e malati ricoverati al Regina Margherita - Atterraggio a Caselle, trasferimento con il 118 di Azienda Zero e accoglienza della Protezione civile per le famiglie fuggite dalla guerra ... Scrive giornalelavoce.it
